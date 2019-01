Elektroautos sind etwas für die Stadt, dicke Diesel-Karossen oder Geländewagen für die Landbevölkerung ideal? Das ist ein gängiges Vorurteil. Doch die Realität sieht anders aus.

Das Vorurteil, Elektroautos seien etwas für die Stadt, Diesel-Karossen für die Landbevölkerung, entspricht nicht der deutschen Realität. Der WirtschaftsWoche liegen exklusiv Zahlen des Neuwagenportals Carwow vor, die zeigen, dass im vierten Quartal 2018 die Nachfrage nach Elektroautos auf dem Lande und in der Provinz deutlich größer war als in den Metropolen. Interessierten sich in ländlichen Regionen immerhin rund 4,24 Prozent der potenziellen Käufer bei Carwow für ein E-Auto, waren es in den zehn größten deutschen Städten nur 3,15 Prozent.

Carwow-Chef Philipp Sadler von Amende vermutet, dass dies vor allem daran liegt, dass in der Provinz mehr Menschen ein Eigenheim mit eigener Garage besitzen und damit weniger Probleme mit der fehlenden Ladeinfrastruktur haben. Menschen in der Stadt parken ihr Auto dagegen häufig auf der Straße oder haben in den Tiefgaragen ihrer Mietwohnungen keine Stromtankstellen.

So hat zwar der größte deutsche Wohnungsvermieter Vonovia einige Pilotversuche mit Ladestationen in seinen Wohnquartieren gestartet. Allerdings gebe es momentan keine konkreten Pläne, eine solche Infrastruktur flächendeckend aufzubauen, sagt ein Sprecher.

Außerdem ist das E-Auto mit seiner oft noch eingeschränkten Reichweite besonders für Menschen interessant, die in den Speckgürteln rund um die Metropolen wohnen und in diese hinein pendeln.Insgesamt stieg die Nachfrage nach E-Autos in Deutschland im Verlauf des Jahres 2018 deutlich. Konfigurierten Ende 2017 nur knapp vier Prozent der Carwow-Nutzer ein E-Auto oder eines mit Hybridantrieb, waren es zum Jahresende 2018 immerhin fast zehn Prozent. Für ein reines E-Auto interessierten sich dabei im vierten Quartal 4,1 Prozent, im Vorjahreszeitraum waren es nur 2,2 Prozent.

Deutlich ist hierbei die Differenz zwischen Ost- und Westdeutschland. Kaufinteresse an einem reinen E-Auto hatten in den alten Ländern 4,32 Prozent, in den neuen Ländern nur magere 2,75 Prozent der Neuwagensuchenden. Diese Kluft offenbart sich auch, wenn man die Ost- mit den West-Metropolen vergleicht. In München hatten demnach im vieren Quartal 3,75 Prozent der Menschen Interesse an einem E-Auto, in Stuttgart waren es 3,56 Prozent und in ...

