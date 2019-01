Eine neue Bafög-Reform des Kabinetts soll Studenten und Schülern in Zukunft mehr Geld bringen. Der Förderhöchstbetrag sowie der Wohnzuschlag steigen.

Studenten und Schüler aus sozial schwachen Familien sollen in Zukunft mehr Bafög erhalten. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Kabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht hat. Neben einer Erhöhung der Fördersätze soll dadurch auch der Kreis der Bafög-Empfänger größer werden. Dafür will die Bundesregierung allein in dieser Wahlperiode ...

