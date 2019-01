PEMBROKE, Bermuda und STUTTGART, Deutschland, Jan. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sompo International Holdings Ltd., ein in Bermuda ansässiger Spezialanbieter für Schaden- und Unfallversicherungen sowie Rückversicherungen, und die SV SparkassenVersicherung (SV), eine der größten öffentlichen Versicherungen in Deutschland, haben heute bekanntgegeben, dass sie SV ErnteIndex eingeführt haben, ein innovatives Versicherungsprodukt, das auf den Agrarsektor zugeschnitten ist.

SV ErnteIndex bietet Landwirten einen parametrischen Schutz vor Ernteausfällen, die beispielsweise durch Dürre, starken Frost oder lang anhaltende Perioden mit starken Regenfällen entstehen. Die Zahlung basiert auf einem zehnjährigen durchschnittlichen Ertragsindex für den Bezirk, in dem sich der Betrieb befindet, sowie auf Ertrags- und Marktpreisprognosen, die der Landwirt zum Zeitpunkt des Erwerbs des Produkts festlegt. Das parametrische Produkt SV ErnteIndex ist Teil eines umfassenden Risikomanagementprogramms für landwirtschaftliche Betriebe, das die traditionelle verlustbasierte Ernteversicherung ergänzt. Da der Vertrag parametrisch und nicht verlustbasiert ist, werden komplexe und möglicherweise zeitaufwendige Schadensprüfungen vermieden. Die typische Vertragsdauer beträgt ein Jahr. Das Produkt kann für eine Vielzahl konventioneller und ökologischer Kulturen verwendet werden.



Sompo International und SV sind seit 2006 Geschäftspartner und haben im vergangenen Jahr eine strategische Partnerschaft geschlossen, um ihre einzigartigen Fähigkeiten auf diesem Markt zu nutzen. AgriSompo, die globale Landwirtschaftsplattform von Sompo International, vereint umfassendes technisches Know-how und globale Fähigkeiten, um führende Versicherungs- und Rückversicherungslösungen anzubieten, die die Anforderungen von Unternehmen in der Agrarindustrie auf Schlüsselmärkten der Welt erfüllen.

Die SV ist auf den Agrarsektor spezialisiert und bietet seit Jahrzehnten maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Landwirte an. Dank des umfangreichen Know-hows der SV, das sich über eine breite Produktpalette erstreckt, konnte der Versicherer langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und einen führenden Marktanteil unter den deutschen Agrarproduzenten erzielen.

Kris Lynn, Senior Vice President, Global Agriculture bei Sompo International, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns, durch unsere Partnerschaft mit der SV das Produkt SV ErnteIndex auf den Markt bringen zu können. Dieses Produkt bietet deutschen Landwirten einen einfachen, aber effektiven Versicherungsschutz für ihre Ernte. In katastrophalen Jahren wie 2018, in denen eine schwere Dürre die Ernteerträge drastisch gesenkt hat, erkennen Landwirte den wahren Wert einer Ernteversicherung, die mehrere Gefahren abdeckt."

"ErnteIndex bietet jetzt eine Lösung, bei der der Landwirt selbst entscheidet, wie er seine Risiken absichern möchte", ergänzte Dr. Klaus Zehner, Vorstandsmitglied für Schaden/Unfall der SV SparkassenVersicherung. "Darüber hinaus führen wir Gespräche mit dem Staat, um zusätzliche Anreize zu schaffen und damit dieses Produkt für Landwirte noch attraktiver zu machen."

Über Sompo International

Sompo International Holdings Ltd. ist ein globaler Spezialanbieter für Schaden- und Unfallversicherungen sowie Rückversicherungen mit Sitz in Bermuda. Über seine operativen Tochtergesellschaften bietet Sompo International Versicherungen in verschiedenen Sparten an: Agrarversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen, Schadenversicherungen, Seetransportversicherungen, Versicherungen für Energieanbieter, Unfallversicherungen und andere Spezialversicherungen sowie Katastrophen-, Schaden-, Unfall-, Berufshaftpflicht-, Wetterrisiken- und weitere spezielle Rückversicherungen. Die Unternehmen von Sompo International sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Sompo Holdings, Inc., deren Kerngeschäft eine der größten Schaden- und Unfallversicherungsgruppen auf dem japanischen Inlandsmarkt umfasst. Wir verfügen über eine ausgezeichnete Finanzkraft, wie die Bewertungen A+.

Über SV SparkassenVersicherung

Die SV SparkassenVersicherung ist eine der größten öffentlichen Versicherungen in Deutschland. Die Konzernzentrale befindet sich in Stuttgart. Neben dem Rundumschutz für Privatpersonen steht die Absicherung gegen Unternehmensrisiken, sei es in der Industrie oder in der Landwirtschaft, im Mittelpunkt. Hier bieten wir Unternehmen spezielle Versicherungslösungen, umfassende Beratung und eine schnelle und effiziente Schadensabwicklung. Wir kennen unsere Kunden und ihre Bedürfnisse und verfügen über ein dichtes lokales Netzwerk. Als Marktführer in der Gebäudeversicherung versichern wir mehr als zwei Drittel aller Gebäude in Baden-Württemberg und Hessen. 3,9 Millionen Kunden vertrauen uns bei der Sicherung ihrer Vermögenswerte. Die SV SparkassenVersicherung ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe und beschäftigt 5.000 Innen- und Außendienstmitarbeiter.

