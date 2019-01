Aktuell ist die Aareal Bank-Aktie über der Supertrendlinie zu finden, dort hielt sie sich schon länger nicht mehr auf. Es ging aber in den letzten Stunden leicht nach unten, da der Kurs etwas an Wert verlor. Der ADX zeigt einen mittelmäßig starken Trend an, dieser könnte sich aber in den nächsten Tagen noch weiter verstärken. Im Chartbild kam es in den vergangenen Tagen häufiger zu Hochpunkten, das kann man auch am Aroon-Indikator ablesen.

