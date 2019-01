Der Aktienkurs von Rheinmetall bewegt sich schwungvoll nach oben. Die Supertrendlinie befindet sich unter dem Kurs und zeigt damit einen aktiven Aufwärtstrend an. Der ADX zeigt darüber hinaus, dass der Trend aktuell sehr stark ist. Der Indikator steht bei 71 Punkten. Vor ein paar Wochen war er noch viel weiter unten angesiedelt. Der Aroon signalisiert, dass es in den vergangenen Tagen zu einem Hochpunkt gekommen ist. Das war schon das zweite Mal in diesem Monat der Fall.

