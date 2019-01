Die Braunkohlereviere werden bald keine mehr sein. Der Staat sollte nicht zu viel versprechen. Denn die Geschichte des Ruhrgebiets lehrt, was staatliche Strukturpolitik kann - und vor allem, was nicht.

Was Deutschland sich mit dem Ausstieg aus der Braunkohle vorgenommen hat, ist weltgeschichtlich einmalig. Es gebe, so sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, "kein historisches Beispiel, dass ein Staat eine funktionierende Ökonomie aus nichtökonomischen Gründen beendet."

Die Kohle-Kommission der Bundesregierung schlägt in ihrem Abschlussbericht vor, spätestens ab 2038 komplett auf den Abbau und die Nutzung des einzigen profitablen heimischen Energierohstoffs zu verzichten. Deutschland wird dann auf eine einzigartige Geschichte der Kohlewirtschaft zurückblicken, in der der Staat eine widersprüchliche Hauptrolle spielte: Den unrentablen Steinkohlebergbau hielt er jahrzehntelang am Leben, obwohl er längst unrentabel war, der Braunkohletagebau dagegen wird nun früher eingestellt, obwohl er weiterhin rentabel ist. Mit der Schließung der letzten Zechen 2018 und dem Kohlekommissionsbericht 2019 geht nun der marktbedingte, staatlich verzögerte Strukturwandel in den Steinkohleregionen nahtlos über in den klimapolitisch motivierten, forcierten Strukturwandel in den Braunkohleregionen. Nach den lebensverlängernden Maßnahmen für die todgeweihte Steinkohle folgt nun für die ökonomisch quicklebendige Braunkohle das klimapolitisch gewollte Todesurteil.

Dass der Staat, der dieses Urteil fällte, die Hinterbliebenen in den Braunkohleregionen nicht einfach mit den schmerzlichen Folgen seines Handelns allein lassen kann, wird kaum jemand kritisieren. Allein: es fragt sich, wie aussichtsreich eine aktive Strukturwandelpolitik langfristig sein kann. Die historische Erfahrung legt keinen allzu großen Optimismus nahe.

Im Fall des Steinkohle-Bergbaus hat der Staat ein halbes Jahrhundert lang eine nicht mehr wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur aus sozialen, regionalpolitischen und strategischen Gründen mit sehr großem finanziellem Aufwand zu stabilisieren versucht. Schon seit den späten Fünfzigerjahren war offensichtlich, sagt Plumpe, dass deutsche Steinkohle künftig weder gegen Erdöl noch gegen außereuropäische Kohlen konkurrenzfähig ist. Den langfristig also unvermeidbaren Strukturwandel an Rhein, Ruhr und Saar hat der deutsche Staat mit enormem Aufwand nicht nur sozial abgefedert, sondern auch auf sechs Jahrzehnte gestreckt. In einer aktuellen Studie des Instituts für Arbeit und Technik (IAT) über "Erfahrungen aus dem Strukturwandel im Ruhrgebiet" ist von rund 200 Milliarden Euro die Rede. Ganz genau kann und will das vermutlich niemand mehr wissen.

Für die Generationen von Strukturwandel abmildernden und verzögernden Politikern waren die finanziellen Kosten vermutlich weniger entscheidend als die politischen, so vermutet der Wirtschaftshistoriker Alexander Nützenadel von der Humboldt-Universität Berlin: "Politische Kosten sind besonders niedrig, wenn man eine Lösung findet, mit der sich die Mehrheit abfindet. Die ökonomischen Kosten der Transfers und die Frage, ob man dadurch den Wandel nicht vielleicht sogar noch schwieriger macht, werden ...

