Im Handelskonflikt zwischen den USA und China sind jetzt Delegationen zu neuen Gesprächen zusammengekommen. Die US-Seite sei "vorsichtig optimistisch".

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China sind am Mittwoch ranghohe Delegationen beider Länder zu einer neuen Gesprächsrunde in Washington zusammengekommen. Die US-Seite hatte sich zuvor "vorsichtig optimistisch" gezeigt, dass bis Anfang März eine Übereinkunft erzielt werden könnte. Dazu müsse es aber zu "strukturellen" Veränderungen in China kommen, hieß es aus Washington. Überschattet werden die zweitägigen Verhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...