Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DOC: DO&CO am 30.1. -2,81%, Volumen 120% normaler Tage , VOE: voestalpine am 30.1. -1,18%, Volumen 100% normaler Tage , BG: Bawag Group am 30.1. -0,53%, Volumen 71% normaler Tage , RBI: RBI am 30.1. 1,92%, Volumen 78% normaler Tage , EBS: Erste Group am 30.1. 2,09%, Volumen 69% normaler Tage , VER: Verbund am 30.1. 3,02%, Volumen 112% normaler Tage , ATX: +1,11% Aktie Symbol SK Perf. Verbund VER 45.000 3.02% Erste Group EBS 30.730 2.09% RBI RBI 23.930 1.92% Bawag Group ...

Den vollständigen Artikel lesen ...