Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SEM: Semperit am 30.1. -4,14%, Volumen 47% normaler Tage , S300: startup300 am 30.1. -3,35%, Volumen 9% normaler Tage , POS: Porr am 30.1. -2,76%, Volumen 129% normaler Tage , PYT: Polytec am 30.1. 2,14%, Volumen 59% normaler Tage , AMAG: Amag am 30.1. 2,24%, Volumen 10% normaler Tage , AGR: Agrana am 30.1. 2,46%, Volumen 111% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Agrana AGR 18.300 2.46% Amag AMAG 32.000 2.24% Polytec PYT 9.530 2.14% Porr POS 19.740 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...