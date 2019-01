Venezuela ist Schauplatz des neuen Kalten Kriegs in ganz Lateinamerika. Die USA realisieren, dass China ihnen in der Region dauerhaft den Rang als Vormacht abgelaufen hat.

Der Kalte Krieg ist wieder da. Er klingt nicht nur wie früher, auch die Drohgebärden sind ganz die alten geblieben. Als der US-Sicherheitsberater John Bolton jüngst ankündigte, alle Dollar-Einnahmen für Ölimporte aus Venezuela auf einem Sperrkonto einzufrieren, fügte er drohend hinzu: "Auch die militärische Option ist weiterhin auf dem Tisch."

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warnte prompt vor einer militärischen Einmischung: "Es sieht so aus, als würden die USA nicht zögern, unliebsame Regierungen in Lateinamerika zu stürzen." Was er in dem Moment verschwieg: Im Dezember noch hatte Präsident Wladimir Putin für Manöver in Venezuela zwei atomwaffentaugliche TU-160-Überschallbomber in die Karibik geschickt. Eine Provokation erster Güte: Caracas ist nur drei Flugstunden von Miami entfernt.

Die Konstellation ist bekannt: hier ein taumelndes Land, in diesem Fall das von einer Regierungskrise erschütterte und darbende Venezuela - dort die Großmächte, die die Wirren für ihre geopolitischen Machtproben nutzen wollen. Nur eines ist ganz anders als zu Zeiten eines Ronald Reagan und Leonid Breschnew. Eine dritte Kraft hat die Bühne betreten. Und die tritt auf den ersten Blick auch noch betont entspannt auf: Hua Chunjing, Sprecherin des Außenministeriums in China, ermahnte alle Beteiligten in Venezuela, Ruhe zu bewahren und eine gemeinsame politische Lösung auszuhandeln.

Das klang so sanft und einflusslos wie ein UN-Beschluss. Doch dahinter steckt chinesischer Pragmatismus und auch ein große Portion Ärger: Denn mit Krediten von über 60 Milliarden Dollar ist China die wahre Großmacht im Hintergrund, die erst den Autokraten Hugo Chávez stützte und dann dessen Nachfolger Nicolás Maduro. Ohne China wären die Linkscaudillos schon längst weggefegt. ...

