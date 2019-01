Die Bayer-Aktie befindet sich bereits seit Juni 2017 in einem langfristigen Abwärtstrend. Am 27. Dezember fiel der Kurs kurzzeitig unter die 60,00-Euro-Marke zurück und bildete bei 58,34 Euro ein neues Tief aus. Der anschließende Anstieg nährte durch den Vorstoß bis an die 50-Tagelinie die Hoffnung, dass den Bullen mehr gelingen könnte als nur eine weitere technische Gegenbewegung.

Zum Ende der Vorwoche sah es durch den Anstieg über die 50-Tagelinie bei 65,83 Euro und den Angriff auf den Widerstand ... (Dr. Bernd Heim)

