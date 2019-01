Die Aktie der Geely Automobile Holdings AG befindet sich bereits seit Ende 2017 in einem Abwärtstrend. Auch das neue Jahr begann mit deutlichen Verlusten, sodass die Bullen zunächst um Schadensbegrenzung bemüht waren. Ausgehend von dem am 8. Januar bei 1,11 Euro ausgebildeten Tief stieg die Aktie bis zum 25. Januar wieder auf 1,50 Euro an.

Am Tag des Hochs gelang auch erstmals seit Anfang Dezember die Überwindung der 50-Tagelinie. Einen nachhaltigen Ausbruch konnten die Bullen jedoch nicht ... (Dr. Bernd Heim)

