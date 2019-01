Angekündigt hatte sich der Aufwärtsschub schon in der Vorwoche, nachdem die Bullen bei der Ballard Power-Aktie den Kampf um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie für sich entscheiden konnten und der Kurs in einer engen Seitwärtsrange oberhalb des EMA50 entlanglief.

Durch den erfolgreichen Ausbruch haben die Käufer nun die Chance, die große Kurslücke vom 1. November zwischen 3,64 und 3,19 US-Dollar vollständig zu schließen. Dieses Ziel ist zum größten Teil bereits erreicht, denn die markanten ... (Dr. Bernd Heim)

