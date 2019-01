Die Deutsche Bank wird in Kürze die Zahlen zum vergangenen Quartal vorstellen. Damit steht der jüngste Aufwärtstrend auf dem Prüfstand. Waren die Kursgewinne gerechtfertigt? Analysten gehen von einem Umsatzanstieg um 4,3 % auf etwa 5,96 Milliarden Euro aus. Insgesamt wird ein Gewinn in Höhe von 0,34 Euro pro Aktie erwartet. Ein Jahr zuvor lag der Gewinn noch bei 0,585 Euro. Auch der Umsatz dürfte bezogen auf das Gesamtjahr leicht zurückgegangen sein, so die Erwartung. Auf der anderen Seite wäre ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...