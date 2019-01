Nordex musste am Mittwoch einen Abschlag in Höhe von 2 % verkraften. Der Titel hat damit angedeutet, dass es in den kommenden Tagen etwas schwieriger werden könnte, die Marke von 10 Euro nachhaltig zu überwinden. Dort vermuten Analysten einen klaren Widerstand. Konkret: Die Aktie befindet sich nach Meinung der Chartanalysten in einem sehr deutlichen Aufwärtstrend. Dieser führte allein binnen eines Monats um mehr als 33 % nach oben. Damit hat Nordex jetzt die Chance, frühere Hochs ins Visier zu ... (Frank Holbaum)

