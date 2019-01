Viele Kryptowährungs-Fonds verhalten sich eher wie Risikokapitalgeber, etwa wenn sie in noch nicht existierende Münzen investieren. Dies bringt hohe Chancen sowie ein hohes Risiko.

TOP-Meldung Kryptowährungs-Fonds entwickeln sich zu Wagniskapitalgebern Da die Preise für Kryptowährungen im Verlauf des letzten Jahres drastisch gefallen sind, erscheinen Hedge-Fonds, die in digitale Vermögenswerte investieren, zunehmend wie Wagniskapitalgeber. Polychain Capital, das kurz vor dem Zusammenbruch des Marktes Anfang 2018 ein Vermögen von mehr als einer Milliarde US-Dollar erreichte, hat kürzlich 175 Millionen US-Dollar für einen Fonds mit einer siebenjährigen Sperrfrist eingesammelt, sagte CEO Olaf Carlson-Wee. Arca Funds erwägt Beteiligungen an Kryptowährungsprojekten. "Es gibt eine Menge Möglichkeiten, in Not geratene Unternehmen zu kaufen und sogar aktivistisch zu investieren", zitiert Bloomberg Jeff Dorman, Partner und Portfoliomanager bei Arca in Los...

