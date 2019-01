Das amerikanische Direktvertriebsunternehmen Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, NYSE: TUP) zahlt am 5. April 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 27 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre aus. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Verringerung um 60,3 Prozent. Record date ist der 20. März 2019. Der Konzern aus Orlando, im US-Bundesstaat Florida, schüttet auf das gesamte Jahr gerechnet 1,08 ...

