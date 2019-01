Samsung sieht 2019 nachlassende Gewinne. Die Südkoreaner wollen der sinkenden Nachfrage mit neuen Modellen gegensteuern. Auch Paypal gibt einen mauen Ausblick. Nokia gibt sich dagegen hoffnungsvoll.

Paypal enttäuscht Börsianer - Gewinneinbruch und mauer AusblickTrotz eines boomenden Internethandels hat der Online-Bezahldienst Paypal im Weihnachtsquartal deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende Dezember sank der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um über ein Drittel auf 584 Millionen Dollar (508 Mio Euro), wie die frühere Ebay-Tochter am Mittwoch nach US-Börsenschluss in San Jose mitteilte. Die Erlöse legten zwar um kräftige 13 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar zu, doch ein guter Teil des Wachstums entfiel auf Zukäufe. Paypal bestätigte zwar seine Jahresziele für 2019, stellte für das laufende Quartal aber einen geringeren Umsatz in Aussicht als von Analysten erwartet. Bei Anlegern kam der Finanzbericht nicht gut an - die Aktie fiel nachbörslich zeitweise um mehr als fünf Prozent.

Visa profitiert vom Konsum-Boom im WeihnachtsgeschäftAusgabefreudige Kunden im Weihnachtsgeschäft haben dem Kreditkarten-Riesen Visa zum Jahresende einen Gewinnsprung beschert. Im Geschäftsquartal bis Ende Dezember stieg der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 18 Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar (2,6 Mrd Euro), wie der US-Finanzkonzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse kletterten dank eines deutlich höheren Transaktionsvolumens um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar. Visa spielt - wie auch den Rivalen Mastercard und American Express - insbesondere die florierende US-Konjunktur in die Karten. Steigende Einkommen und Steuersenkungen lassen die Verbraucherausgaben steigen, was für höhere Erträge durch Kreditkartengebühren sorgt. Visas Quartalszahlen übertrafen die Prognosen der Analysten klar und kamen bei Anlegern gut an. Die Aktie legte nachbörslich zunächst deutlich zu und lag zuletzt noch mit rund zwei Prozent im Plus.

Nomura verbucht erneut QuartalsverlustJapans größte Investmentbank hat wegen hoher Abschreibungen ...

