SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG vekauft Aktien an die Vorstände. Auf Basis des Beschlusses der Aktionäre in der Hauptversammlung vom 4.5.2017 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft nunmehr beschlossen, alle 19.121 Stück eigener Aktien (Inhaberaktien) der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, dies entspricht einer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft von 2,90%, an die Vorstände der Gesellschaft zum gewichteten Durchschnitt des Börsenkurses der letzten sechs Monate mit einem Aufschlag von 5% zu verkaufen, wobei 10.623 Stück (1,61%) an Klaus Einfalt und 8.498 Stück (1,29%) an Janos Tibor Vaczi verkauft werden sollen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, die eigenen Aktien im Zeitraum von 5. Februar 2019 bis 19. Februar 2019 an die beiden Vorstandsmitglieder zu ...

