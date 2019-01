Das in Nanjing ansässige Joint Venture gehört damit künftig zu gleichen Teilen Mazda und seinem chinesischen Partner Chongqing Changan Automobile. Im Einklang mit der neuen Eigentümerstruktur wurde der Name des Werks in Changan Mazda Engine Co., Ltd. geändert. Das Unternehmen wurde im September 2005 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...