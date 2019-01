- Wenige interessante Daten am Donnerstag, Potenzial für eine Bewegung bei EURUSD?- BIP-Bericht aus dem Euroraum am Vormittag im Mittelpunkt- Reihe von US-Daten am Nachmittag11:00 Uhr | Eurozone, BIP-Bericht für Q4 2018: Mario Draghi warnte die Anleger letzte Woche davor, dass das Risikogleichgewicht für die Wirtschaft der Eurozone nach unten gerichtet sei. Heute erhalten Händler die Möglichkeit zu prüfen, ob sich seine Meinung in den Wachstumszahlen widerspiegelt. Der Marktkonsens deutet darauf hin, dass das Wachstum im letzten Quartal des Vorjahres schwächer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...