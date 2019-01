Bei Tesla gab es ein wirtschaftliches Update - für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2018. Und nach den diversen Problemen im Jahresverlauf 2018 sieht es so aus, als ob das Model 3 die Geschäftszahlen von Tesla sowohl im 3. als auch im 4. Quartal positiv beeinflusst hat. Konkret: Im 4. Quartal konnte Tesla wieder schwarze Zahlen melden - der operative Gewinn im 4. Quartal lag demnach bei 414 Mio. Dollar. Das lag in etwa auf dem Niveau des Vorquartals, was man nun einerseits als Erfolg sehen kann ... (Peter Niedermeyer)

