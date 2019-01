Ist das Jammern auf hohem Niveau? In Bezug auf SAP gilt es im Hinblick auf die vorläufigen Zahlen zum 4. Quartal 2018 festzustellen, dass da im boomenden Cloud-Geschäft das Wachstum der Umsätze im Bereich "New Cloud Bookings" auf währungsbereinigte 23% zurückgegangen ist. Wie gesagt: Immer noch ein beachtliches Plus - der Blick auf den Wert für das Gesamtjahr zeigt allerdings, dass es da für die "New Cloud Bookings" einen Umsatzanstieg von währungsbereinigten 28% gab. Mit anderen Worten: Das ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...