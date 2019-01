Der Schweizer Uhrenhersteller machte 2018 zwar einen Umsatz von 8,5 Milliarden Franken. Doch die Wachstumsphase von Swatch ist vorerst beendet.

Der Abschwung der Geschäfte in Asien und Frankreich hat dem Schweizer Uhrenkonzern Swatch den Jahresabschluss verhagelt. Der Umsatz des Weltmarktführers stieg im Gesamtjahr 2018 zwar um 5,7 Prozent auf 8,5 Milliarden Franken, wie Swatch am Donnerstag mitteilte. Nach einem prozentual zweistelligen Wachstum in der ersten Jahreshälfte schrumpfte das Geschäft aber in den letzten drei Monaten des ...

