Mobility übernimmt 100% der Aktien der Catch a Car AG und

überführt das Mobilitätsmodell noch im 2019 in ihr Angebot. Kunden in

Basel und Genf können somit weiterhin Freefloating-Carsharing nutzen.



Mobility, AMAG und Allianz haben beschlossen, das Geschäft von

Catch a Car vollumfänglich in die Angebotswelt von Mobility zu

integrieren. In diesem Zuge kauft Mobility sämtliche Aktien der

Projektpartner zurück und übernimmt von Catch a Car Kunden,

Mitarbeitende, Fahrzeuge, Rechte und Bewilligungen. Die AMAG bleibt

Mobility als Fahrzeuglieferant erhalten, die Allianz als

Versicherungspartner. Über die Kaufsumme haben die Projektpartner

Stillschweigen vereinbart.



Grösseres Potenzial im Mobility-Universum



Kundenzahlen und Fahrtenumsatz von Catch a Car steigen stetig.

Deshalb blickt Mobility-Geschäftsführer Roland Lötscher positiv in

die Zukunft: "Indem wir das Modell in unsere breite Mobilitätspalette

integrieren und allen Mobility-Nutzern zugänglich machen, wird es an

Stärke gewinnen. Das Kundenpotenzial vervielfacht sich - und wir

können Synergien nutzen." Entsprechend sinnvoll sei die Einbindung

aus wirtschaftlicher Sicht. "Als Einzellösung waren die

Freefloating-Autos nicht rentabel genug. Im Mobility-Universum werden

wir unsere Ziele schneller erreichen." Auch strategisch ist der

Schritt konsequent: Mobility entwickelt sich derzeit zu einer

umfassenden Mobilitätsanbieterin. So haben Nutzer heute

verschiedenste Möglichkeiten zur Hand, darunter das klassische

Carsharing-Angebot, Freefloating-Scooter, Mitfahrgelegenheiten oder

Einwegfahrten von Ort zu Ort. "Mit der Übernahme von Catch a Car

kommt eine weitere attraktive Option hinzu, was uns zur

vielfältigsten Mobilitätssharing-Anbieterin der Welt macht", freut

sich Lötscher.



Angebot in Basel und Genf wird nahtlos fortgeführt



In Basel und Genf, wo Catch a Car heute präsent ist, wird es wie

bis anhin möglich sein, von A nach B zu fahren und das Auto auf

öffentlichen Parkplätzen abzustellen. Dies in Zukunft einfach neu als

Mobility-Dienstleistung. Wann die entsprechende Umstellung erfolgt,

legt die Genossenschaft in der kommenden Zeit fest.



Kontakt:

Mobility: Patrick Eigenmann, Verantwortlicher

Unternehmenskommunikation, Telefon 041 248 21 11,

p.eigenmann@mobility.ch



AMAG: Dino Graf, Leiter Group Communication, Telefon 044 269 53 00,

presse@amag.ch



Allianz: Bernd de Wall, Senior Spokesperson, Telefon 058 358 84 14,

bernd.dewall@allianz.ch