Wieder hat Wirecard wegen einer Meldung einen Kurssturz verkraften müssen. Die Bafin prüft Marktmanipulationen. Warum kommt es immer wieder zu Angriffen gegen den Zahlungsdienstleister?

Warum immer Wirecard? Diese Frage stellen sich viele am Aktienmarkt. Seit mehr als einem Jahrzehnt kommt es in unregelmäßigen Abständen zu Angriffen gegen den Zahlungsdienstleister aus Aschheim östlich von München.

Am Mittwoch führte die Nachricht von einer internen Präsentation, in der angeblich betrügerische Geldflüsse beschrieben werden, zu einem Minus von zwischenzeitlich fast 25 Prozent. Zum Handelsende blieben noch rund 13 Prozent davon übrig.

Die Bankenaufsicht Bafin untersucht derzeit, ob es sich bei den jüngsten Berichten womöglich um Marktmanipulation handelt. Es gibt verschiedene Gründe, warum es am Aktienmarkt immer wieder zu Angriffen gegen Wirecard kommt:

1. Das Geschäftsmodell

Dass die Menschen in Zukunft weit mehr auf digitalem Weg bezahlen werden als heute, wird auch von Kritikern des Unternehmens nicht geleugnet. Wirecard sitzt mit seiner Technik an der Schnittstelle vom Händler zum Kunden und besitzt zudem eine eigene Banklizenz für die Abwicklung. Über die Rechner des Unternehmens laufen somit täglich riesige Summen in insgesamt 180 Währungen weltweit.

Das Wachstum dabei ist gigantisch. Erst am Mittwoch hatte der Konzern vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für 2018 präsentiert, die rund 40 Prozent über dem Jahr davor lagen. In diesem Tempo soll es weitergehen. Als besonderes Aushängeschild von Wirecard gilt unter Experten die selbst entwickelte IT-Plattform, um sie ranken sich wegen ihrer hohen Sicherheitsstandards allerhand Mythen.

Etwa 2500 Mitarbeiter und damit die Hälfte der Belegschaft sind im Bereich Forschung ...

