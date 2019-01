Die Sparvorschläge, die ARD, ZDF und Deutschlandradio selbst ausgearbeitet haben, reichen den Bundesländern nicht. Nun sprechen sie erneut mit den Intendanten.

Wenn sich heute wie geplant die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit den Intendanten und Vorsitzenden von ARD, ZDF und Deutschlandradio zum Gespräch treffen, hat manch einer auf Länderseite womöglich noch ein gerade mal neun Seiten langes Papier im Kopf. Das Schreiben hatte es in sich.

Denn gehalten in der abstrakten Sprache der Behörden, kommt der Report dem ziemlich nah, was man gemeinhin eine Ohrfeige nennt. Und übersetzt man das, was die Gebührenwächter von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) ARD, ZDF und Deutschlandradio ins Stammbuch schrieben, in normales Deutsch, klingt das verdächtig nach: wir fühlen uns schlicht veräppelt.

Was war geschehen? Ein Jahr lang hatten sich die Anstalten Zeit genommen, um über Reformideen zu grübeln und eigene Ideen dafür zu entwickeln, wie sich der Anstieg des Rundfunkbeitrags in Grenzen halten und damit auch die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks möglichst verbessern ließe. Im Herbst 2017 legten sie dann einen Report mit dem Titel "Auftrag und Strukturoptimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im digitalen Zeitalter" den Ländern vor. Die reichten das Papier flugs weiter.

Die 16 KEF-Experten - ihr Job ist es, alle paar Jahre nachzurechnen, ob ARD, ZDF und Deutschlandradio tatsächlich so viel Geld erhalten sollten, wie sie gerne hätten - beugten sich eine Weile über die Sparpläne. Und fanden dann sehr eindeutig: das reicht nicht.Ihr Frust über das Reformpapier von ARD und ZDF zieht sich durch die gesamte Stellungnahme: Von gerade mal "alltäglichen Optimierungsprozessen" ist hier die Rede. Von Maßnahmen, ...

