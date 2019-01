Peter Goldschmidt hat Großes vor: Der neue Vorstandschef von Stada will Bayer angreifen und eine neue Ehrlichkeitskultur einführen. Dafür spannt er selbst eine Staatsanwältin für seine Zwecke ein.

Auf der Bühne, die Peter Goldschmidt an diesem Septembertag betritt, wurden kurz zuvor beim örtlichen Burgfestival noch Theaterstücke wie "Außer Kontrolle" oder "Ein Käfig voller Narren" aufgeführt. Titel, die zu Stada passen. In keinem anderen Pharmakonzern ging es in den vergangenen Jahren so turbulent zu wie bei dem Hersteller des Erkältungsmittels Grippostad und dem Sonnenschutz Ladival. Vorstand und Aufsichtsrat waren zerstritten, Hedgefonds attackierten das Unternehmen - und Chefs wechselten fast so oft wie Stücke auf einem Theaterspielplan.

Doch davon will der hochgewachsene Goldschmidt, seit September neuer Stada-Chef, nichts wissen, als er sich das erste Mal seinen Mitarbeitern präsentiert - auf der Wasserburg in Bad Vilbel bei Frankfurt, nur wenige Kilometer von der Firmenzentrale entfernt. Der 53-Jährige will für Aufbruch stehen. Im Auftrag der Investoren Bain und Cinven, die Stada 2017 für mehr als fünf Milliarden Euro gekauft haben, soll er aus dem einstigen Chaoskonzern wieder etwas Großes machen.

Goldschmidt will dem Konzern eine neue Kultur verpassen. Compliance, das Einhalten gesetzlicher und selbst auferlegter Regeln, wird wichtig, niemals soll wieder auch nur der Hauch eines Verdachts aufkommen, bei Stada ginge etwas nicht mit rechten Dingen zu. Und operativ will er angreifen, mit neuen Mitarbeitern und Produkten. So will er Wettbewerber Bayer beim Klassiker Aspirin attackieren - eine Strategie mit Risiken und Nebenwirkungen.

Die Zeit ist zwar günstig. Mit einem Umsatz von gut zwei Milliarden Euro zählt der hessische Medikamentenkonzern mit seinen Nachahmerpräparaten (Generika) und rezeptfreien Mitteln (OTC) zu den kleineren der Branche. Aber die Branchenführer Teva (Israel) und Sandoz (Schweiz) schwächeln. Teva hat sich mit der Übernahme des Generikaherstellers Actavis verhoben, Sandoz leidet unter Preisdruck in den USA. Aber der Markt ist hart umkämpft. Der gebürtige Westfale Goldschmidt, der fast drei ...

