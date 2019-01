Nasdaq-100 - Kurssprung an Widerstand

Bastian Galuschka,

Kaum ein Tag ohne ein Gap in den US-Indizes. War es gestern die Boeing-Aktie, die den Dow Jones Industrial Average stark bewegte, ist es heute die Facebook-Aktie, die den Nasdaq-100 Index nach oben treibt. Dovishe Äußerungen der US-Notenbank Fed hatten die Kursrally an den Börsen am Mittwoch zusätzlich befeuert.

Anders als die Standardwerte im Dow Jones Industrial Average hatte es der Nasdaq-100 gestern nur auf Intraday-Basis auf ein neues Hoch innerhalb der Rally seit Dezember geschafft. Dank Facebook wird der Index den Ausbruch heute aber per Upgap nachholen. Zwischen 6.850 und 6.868 Punkten liegen markante Zwischenhochs im Chart, die die Aufwärtsbewegung erst einmal einbremsen könnten. Allerdings sind die Chancen im Falle eines Ausbruchs zur Oberseite auch immens. Erst um 7.100 Punkte liegen dann wieder schwergewichte Widerstände im Chart.

Sollte es zu Rücksetzern kommen, wäre der Index im Bereich des Ausbruchsniveaus bei 6.816 Punkten gut unterstützt. Ebenfalls dient die Kurszone zwischen 6.745 und 6.712 Punkten als Unterstützung. Wird sie aufgegeben, wird ein Rücklauf auf 6.712 Punkte wahrscheinlich.

Trader beachten im Tech-Bereich die für heute nachbörslich erwarteten Amazon-Zahlen. Diese könnten dem Nasdaq-100 bereits am Freitag die nächste Kurslücke bescheren.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.01.2018 - 30.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 30.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

