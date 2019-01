Die deutsche Corporate-Governance-Kommission will die Entlohnung von Vorständen reformieren. An ihren Vorschlägen gibt es viel Kritik. Kommissionschef Rolf Nonnenmacher sagt, was er davon hält.

Herr Nonnenmacher, der deutsche Corporate-Governance-Kodex formuliert seit 2001 Empfehlungen für die Unternehmensführung. Sie haben vor einigen Monaten eine grundlegende Überarbeitung angestoßen. Warum?Die Empfehlungen im Kodex haben viele Veränderungen bewirkt und sich grundsätzlich bewährt. In den vergangenen drei Jahren haben sie aber zunehmend Konkurrenz bekommen. Viele große Investoren und Stimmrechtsberater haben eigene Richtlinien zur Corporate Governance formuliert, die teilweise konkreter sind als die Vorgaben des Kodex. Zudem hat seine Lesbarkeit an einigen Stellen unter Überarbeitungen und Anpassungen gelitten. Damit der Kodex das Vertrauen der Anleger stärkt, muss er aber nicht nur für spezialisierte Juristen, sondern für jeden verständlich sein.

Wofür braucht es überhaupt einen Kodex, wenn Investoren ihre Rechte zunehmend selbst einfordern?Der Kodex soll vor allem dem langfristigen Erfolg deutscher Unternehmen dienen. Wenn diese sich nur nach den Vorgaben großer Investoren richteten, wäre das Ziel aus unserer Sicht nicht gesichert. Denn es könnte zu sehr um kurzfristig ausgerichtete Wertmaximierung gehen, bei der vieles von dem erfolgreichen deutschen Modell auf der Strecke bliebe.

Sehen das auch die großen Investoren so?Wir haben viele Gespräche geführt. Kein einziger Investor bezweifelt, dass ein deutscher Kodex sinnvoll und erforderlich ist. Unser Anspruch ist es, dass seine Empfehlungen künftig mindestens die gleiche Qualität wie die Vorgaben der Investoren und Stimmrechtsberater haben. Idealerweise sollte es ausreichen, wenn sich deutsche Unternehmen an den Vorgaben ...

