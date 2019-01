Am Donnerstagabend trifft sich Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten - und dabei steht viel auf dem Spiel: eine bezahlbare Energiewende und eine Zukunft für die Kohleregionen.

Eines hat die Kohlekommission erreicht: Der ohnehin unvermeidliche Kohleausstieg wird jetzt besonders teuer. Folgt die Bundesregierung ihren Empfehlungen, drohen Deutschland Kosten von insgesamt 40 bis 80 Milliarden Euro. Mit diesem Subventionsirrsinn soll der Konsens für einen nationalen Kohleausstieg erkauft werden, der für die globale CO2-Minimierung kaum einen Beitrag liefert.

Nun können die Menschen in den betroffenen Kohleregionen weder etwas für den teuren Kohleausstieg noch für dessen planwirtschaftliche Umsetzung. Im Gegenteil: Insbesondere in der Lausitz, die wie keine andere Region von der Kohle abhängt, zittern nun tausende Menschen um ihre Jobs. Hier gilt es nun Schadensbegrenzung zu betreiben und die betroffenen Menschen in den Regionen nicht im Stich zu lassen.

Die Ministerpräsidenten der Kohleregionen, die sich am Donnerstag neben Vertretern der Kohlekommission mit Angela Merkel zum Gespräch über ...

