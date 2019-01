Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.KTCG: Kapsch TrafficCom am 31.1. -3,18%, Volumen 62% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 31.1. -1,06%, Volumen 51% normaler Tage , STR: Strabag am 31.1. -0,97%, Volumen 46% normaler Tage , UBM: UBM am 31.1. 1,34%, Volumen 103% normaler Tage , PAL: Palfinger am 31.1. 3,04%, Volumen 135% normaler Tage , SEM: Semperit am 31.1. 4,32%, Volumen 63% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Semperit SEM 14.000 4.32% Palfinger PAL 27.100 3.04% UBM UBM 37.800 1.34% Strabag STR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...