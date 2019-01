(Überflüssiges Wort gestrichen im zweiten Absatz.)

BOCHUM/BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will sich von seinem Anteil am Konkurrenten Deutsche Wohnen komplett trennen. Das Aktienpaket hatte Vonovia beim vergeblichen Übernahme-Versuch des Unternehmens Ende 2015/Anfang 2016 erworben. Nun soll diese Beteiligung in Höhe von ca. 16,8 Millionen Aktien verkauft werden, wie Vonovia am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Eine Gruppe von Banken sei beauftragt worden, die Papiere im Markt bei institutionellen Investoren in einem beschleunigten Verfahren zu platzieren.

Die Aktien von Deutsche Wohnen fielen in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um 2,5 Prozent. Die Aktien von Vonovia legten dagegen etwas zu./stk/he

ISIN DE000A0HN5C6 DE000A1ML7J1

AXC0323 2019-01-31/18:25