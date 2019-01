Seit Anfang 2018 befindet sich die BASF-Aktie in einem übergeordneten Abwärtstrend. Innerhalb dieses Trends fiel der Kurs bis zum 10. Dezember in einer steilen Bewegung auf ein Tief von 57,35 Euro zurück und stieg anschließend wieder an. Der Anstieg hat aber bei weitem nicht die Dynamik der vorangegangenen Abwärtsbewegung.

Dieser fehlende Schwung hat dazu geführt, dass die Aktie im Januar zwar bis zur 50-Tagelinie bei 64,32 Euro vorstoßen konnte, diese aber nicht nachhaltig zu überwinden vermag. ... (Dr. Bernd Heim)

