Amazon hat am Donnerstag einen weiteren Anstieg gefeiert. Es ging um fast 4 % aufwärts. Eine Bewegung, die wir an dieser Stelle bereits vermutet oder zumindest für möglich gehalten hatten. Die Zahlen des Unternehmens zum vergangenen Quartal werden von den Börsen als hinreichend gut wahrgenommen. Der Ausblick für Amazon ist ohnehin positiv, nachdem die Zinsen sowohl in den USA als auch in der Euro-Zone auf einem vergleichsweise niedrigen Stand bleiben. Niedrige Zinsen fördern den Konsum. Die Gleichung ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...