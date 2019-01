NGOs, das sind die Guten? Von wegen, sagt Clemens Schneider vom Prometheus-Institut. Seine Organisation startet jetzt eine Art NGO-Watch im Internet, um auf Propaganda und dubiose Finanzströme hinzuweisen.

Herr Schneider, Ihr Prometheus-Institut hat gerade eine Art NGO-Watch gestartet. Unter ngo.observer listen Sie auf, wieviel Geld etwa die Deutsche Umwelthilfe, der BUND oder Peta einnehmen und welche Kritik es an diesen Organisationen gibt. Warum tun Sie das?Clemens Schneider: NGOs genießen großes Vertrauen in der Bevölkerung, haben einen Nimbus als selbstlose und konstruktive Helfer. Allerdings haben wir eine Verschärfung des Diskurses in Deutschland festgestellt: Die Art und Weise, wie einige NGOs kommunizieren, ist nicht mehr angemessen.

Haben Sie Beispiele für diesen Vorwurf?Bei einer Demo, organisiert von der linken NGO Campact, wurden Transparente mit der Aufschrift "Freihandel tötet" hochgehalten, Campact hat das Freihandelsabkommen Ceta als "Angriff auf die Demokratie" bezeichnet. Ein Mitarbeiter der Tierschutzorganisatgion Peta sprach sogar mal von einem "Al Quaida für Tiere". Im Jahresbericht der Deutschen Umwelthilfe stand, Kanzlerin Merkel sei ferngesteuert von der deutschen Autoindustrie. Das ist Pegida-Rhetorik - nur von der anderen Seite.

Die Deutsche Umwelthilfe scheint so eine Art Lieblingsgegner zu sein. Warum?Die DUH kritisiert den Staat - und bekommt gleichzeitig Geld von ihm. Sie hat zwischen 2011 und 2015 fast die Hälfte ihres Budgets aus Fördermitteln und durch das staatlicherseits gewährte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...