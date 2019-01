Der Aktienkurs bewegt sich mal über die Ichimoku-Wolke und dann wieder darunter, das kam in den letzten Monaten sehr häufig vor. Zurzeit befindet sich der Aktienkurs wieder über der Wolke, doch es scheint so, als würde er wieder nach unten fallen. Die Zukunftswolke ist gerade in einem bärischen Zustand. Der Span A und B sind aber nicht weit voneinander entfernt. Die verzögerte Linie befindet sich in der Wolke und über dem Kurs.

Übersicht über den 4-Stundenchart!

Hier ist der Kurs über

