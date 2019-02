Das globale Banken-Zahlungsnetzwerk SWIFT integriert seinen neuen Zahlungsstandard GPI mit der Blockchain-basierten Handelsfinanzierungsplattform von R3.

TOP-Meldung SWIFT schmiedet Allianz mit Blockchain-Konsortium R3 Das globale Banken-Zahlungsnetzwerk SWIFT hat angekündigt, seinen neuen Zahlungsstandard Global Payments Innovation (GPI) mit der Handelsfinanzierungsplattform von R3 zu integrieren, die auf Blockchain-Technologie basiert. Der in Brüssel ansässige Bankengigant startet ein Proof-of-Concept (PoC) mit der Corda-Plattform von R3. Dabei können Unternehmen eine Zahlung auf der Blockchain-basierten Handelsfinanzierungsplattform veranlassen, die dann an das GPI-System von SWIFT weitergeleitet wird, sagte Gottfried Leibbrandt, der CEO von SWIFT, auf einer von CNBC moderierten Panelsitzung beim Paris Fintech Forum. In der Testphase werden GPI-Zahlungen von den Banken der teilnehmenden Unternehmen abgewickelt, und die resultierenden Kreditbestätigungen werden nach ...

