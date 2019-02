Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DWDP: DowDuPont Inc. am 31.1. -9,23%, Volumen 299% normaler Tage , GOS: Goldman Sachs am 31.1. -2,21%, Volumen 119% normaler Tage , 3V64: VISA am 31.1. -1,88%, Volumen 219% normaler Tage , PRG: Procter & Gamble am 31.1. 2,06%, Volumen 151% normaler Tage , PFE: Pfizer am 31.1. 2,09%, Volumen 137% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 31.1. 2,34%, Volumen 115% normaler Tage , Dow Jones: -0,06% Aktie Symbol SK Perf. Caterpillar CAT1 133.160 2.34% Pfizer PFE 42.450 2.09% Procter & Gamble PRG 96.470 2.06% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...