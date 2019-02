Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SNH: Steinhoff am 31.1. -6,08%, Volumen 86% normaler Tage , GLE: Societe Generale am 31.1. -3,72%, Volumen 152% normaler Tage , CSGN: Credit Suisse am 31.1. -3,30%, Volumen 148% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 31.1. 5,72%, Volumen 166% normaler Tage , AB1: Air Berlin am 31.1. 7,23%, Volumen 491% normaler Tage , LMI: Lion E-Mobility am 31.1. 9,24%, Volumen 75% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Lion E-Mobility LMI 4.020 9.24% Air Berlin AB1 0.009 7.23% Advanced Micro Devices ... AMD 24.410 5.72% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...