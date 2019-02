Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SIE: Siemens am 31.1. -4,01%, Volumen 168% normaler Tage , DBK: Deutsche Bank am 31.1. -3,96%, Volumen 162% normaler Tage , BAS: BASF am 31.1. -2,58%, Volumen 181% normaler Tage , FME: Fresenius Medical Care am 31.1. 0,94%, Volumen 120% normaler Tage , LIN: LINDE am 31.1. 1,07%, Volumen 0% normaler Tage , SAP: SAP am 31.1. 1,60%, Volumen 125% normaler Tage , DAX: -0,08% Aktie Symbol SK Perf. SAP SAP 90.250 1.60% LINDE LIN 141.850 1.07% Fresenius Medical Care FME 64.360 0.94% BASF ...

