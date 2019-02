Peter Zysik, der neue Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von Kaufhof, über die verfehlte Strategie von HBC, seine Forderungen ans Management und die Enttäuschung über ausbleibendes politisches Engagement.

Herr Zysik, am vergangenen Freitag hat die neue Geschäftsführung von Kaufhof angekündigt, 2600 Stellen zu streichen. Die Begründung lautete, Galeria Kaufhof sei im derzeitigen Zustand nicht überlebensfähig. Stimmen Sie dem zu?Wir werden sehr genau prüfen lassen, ob die Lage tatsächlich so dramatisch ist wie von Kaufhof-Chef Stephan Fanderl dargestellt. Der Zusammenschluss mit Karstadt wurde ja erst im November vollzogen. So schlimm kann die Lage da nicht gewesen sein, sonst wäre Karstadt-Eigentümer René Benko ja nicht bei Kaufhof eingestiegen. Ob und gegebenenfalls warum sich die Lage in der Zwischenzeit zugespitzt hat, werden wir mit Hilfe von Experten durchleuchten.

Mit Kaufhof geht es seit Jahren bergab. Deshalb hat der bisherige Eigentümer, die kanadische Handelskette HBC, die Reißleine gezogen und einem Zusammenschluss mit Konkurrent Karstadt zugestimmt. Nun lief das Weihnachtsgeschäft 2018 auch wieder deutlich schlechter als erwartet. Selbst der Onlinehandel geht zurück. Das klingt nicht so, als sei Kaufhof überlebensfähig.Mit dem Konzept, das der bisherige Eigentümer HBC gefahren hat, ist der Kaufhof eindeutig nicht überlebensfähig. Die haben den Laden nicht nur mit ihrer Rabattpolitik und ihren Mieterhöhungen regelrecht vor die Wand gefahren. Einige der neuen Marken, die HBC eingeführt hat, waren Rohrkrepierer. Top Shop als Untermieter in die Filialen zu nehmen, hat überhaupt nichts gebracht. In den Niederlanden neue Warenhäuser zu eröffnen war eine katastrophale Fehlentscheidung. So konnte es nicht weiter gehen.

Also hat Fanderl doch recht...Er hat insofern recht, als dass es in den letzten Jahren bei Kaufhof sehr schlecht lief. Mich stört nur, dass vom neuen Management der Eindruck erweckt wird, wir würden seit 140 Jahren alles falsch machen. Das ärgert auch viele meiner Kollegen. Man darf nicht vergessen, dass Kaufhof, solange das Unternehmen zum Metro-Konzern gehörte, profitabel war. Es kann also ...

