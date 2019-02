Die USA wollen dem Vernehmen nach ihre Drohung wahr machen und aus dem historischen Abrüstungspakt aussteigen. Die Nato hat kaum Hoffnung auf Rettung des sogenannten INF-Vertrags.

Die USA dürften am Freitag formal ihren Rückzug aus einem der weltweit wichtigsten Abrüstungsverträge verkünden. Für den Morgen (Ortszeit) kündigte das Außenministerium in Washington eine Erklärung von Ressortchef Mike Pompeo an. Zwar machte es keine Angaben zum Thema, doch hatte Nato-Sprecherin Oana Lungescu erst am Donnerstag getwittert, dass man sich auf eine Welt ohne den Pakt einstellen müsse. Grund seien Anzeichen, dass mit Moskau keine Einigung im Streit um den sogenannten INF-Vertrag zu erwarten sei.

INF steht für "Intermediate Range Nuclear Forces". Es handelt sich um ein Abkommen aus dem Jahr 1987 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion, das den Bau und Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Raketen oder Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern untersagt. Der Pakt gilt als Herzstück der Rüstungskontrolle der zwei Schwergewichte im Kalten Krieg - und als erste Maßnahme ihrer Art, die ein Verbot einer ganzen ...

