VANCOUVER, British Columbia (Kanada), Feb. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute hat Elite Home Theater Seating (Elite HTS) mit dem Startschuss für die neue Website EliteHTS.com und der Ankündigung der neuen Diamond Elite-Zertifizierung für das Design von Heimkino-Möbeln erneut den Standard für Heimkino-Möbel gesetzt. Die bei der Hollywood-Elite und Cineasten auf der ganzen Welt beliebte Marke hat mehr als ein Jahr darauf verwendet, ein neue Benutzererfahrung für die Marke zu gestalten und der beliebten Anwendung für den Entwurf von Sesseln des Unternehmens neue Funktionen hinzuzufügen.

"Wir glauben, dass die Benutzererfahrung rund um Elite HTS ein großer Schritt nach vorn für Heimkino- und Kinofans ist", sagt Bobby Bala, CEO und Gründer von Elite. "Wir haben uns große Mühe gegeben, eine Website zu gestalten, die unsere Partner in der Branche täglich nutzen können, um das Wachstum ihres eigenen Unternehmens zu fördern und den Verbrauchern einen höheren Wert als je zuvor zu bieten."



"Aber es geht nicht nur darum, wie die Website funktioniert", fügt Bala hinzu. "Mit dem Startschuss für unsere neue Website freuen wir uns auch, eine neue Branchenzertifizierung für das Design von Heimkino-Möbeln ankündigen zu können - die Diamond Elite-Norm ."



Die Diamond Elite-Norm gewährleistet, dass die anspruchsvollen Kunden von Elite auf das Design und die Verarbeitung jeder Bestellung von Heimkino-Stühlen vertrauen können. Die Norm definiert zehn wichtige Design- und Konstruktionsspezifikationen, die jeder Sessel erfüllen muss, um zertifiziert zu werden und das Diamond Elite-Siegel zu erhalten. Dazu gehören:



Handgefertigtes Design - Jeder individuelle Sessel wird von Hand und nach Kundenwunsch gefertigt. Vollholzbauweise - Alle Holzbauteile müssen aus Massivholz ohne "dünne" Verbundwerkstoffe bestehen. Einteilige Sockelkonstruktion - Die Sessel der Sockel bestehen aus einem einzigen Stück Holz, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Passgenaues Tischlerhandwerk - Passgenaue Fugen, exzellent verarbeiteter Leim und exakt eingesetzte Holzschrauben sorgen für eine überragende Festigkeit der Sessel gegenüber der Verwendung von Nägeln und Klammern. Verstärkte Armlehnen - Verbesserte Armierungen in jeder Sessellehne, um das typische Quietschen und Wackeln zu beseitigen. Materialbeständigkeit - Alle Materialien für die Sessel müssen internationale Haltbarkeitstests bestehen oder diese übertreffen. In Deutschland entworfene Mechanismen und Motoren - Verstellmechanismen und Motoren müssen die strengen deutschen Verarbeitungsvorschriften und -normen erfüllen oder übertreffen. Maximale Rückenlehnenverstellung um 4 Zoll - Die Stühle dürfen beim Zurücklehnen der Kopfstütze um nicht mehr als 4 Zoll verstellbar sein. Von Chiropraktikern empfohlen - Um Muskelverspannungen zu vermeiden, müssen alle Designs ergonomisch geprüft und zugelassen werden. Überragendes Garantieprogramm - 10-jährige Garantie auf die Verarbeitung sowie 5 Jahre Garantie auf Schaumstoff und Polsterung.

"Als einer der weltweit führenden Hersteller von Luxus-Kinosesseln bietet diese neue Norm sowohl Verbrauchern als auch Designern einen neuen Maßstab dafür, was Qualität und Luxus wirklich bedeuten", sagt Bala. "Wir ermutigen auch Unternehmen, die weltweit im Bereich der Theater- und Kinosesselbestuhlung tätig sind, die Diamond Elite-Zertifizierung für ihre eigene Produktentwicklung einzuführen."



Branchenpartner und Kunden im Verbraucherbereich sind herzlich eingeladen, die Website EliteHTS.com zu besuchen, um zu erfahren, worauf es bei luxuriösen Heimkinosesseln ankommt.



Über Elite HTS

Elite HTS wurde mit dem Ziel gegründet, ein höheres Maß an Luxus und Qualität auf dem Markt für Heimkinosessel einzuführen. Heute sind Sessel von Elite HTS in einigen der besten High-End-Kinos für VIPs und privaten Heimkinos der Welt zu sehen, zum Beispiel im Venetian Hotel in Macau, im Kaufhaus Harrods in London und in den Filmvorführungsräumen von Technicolor Film Services in Burbank, Kalifornien (USA). Die Philosophie von Elite HTS konzentriert sich auf vier wichtige Bereiche: Komfort, Handwerkskunst, Personalisierung und Kundenservice. Weitere Informationen über die Diamond-Zertifizierung von Elite sowie die individuellen Anpassungsmöglichkeiten finden Sie unter www.EliteHTS.com.



Medienanfragen:

Cynthia Nerland

Director of Sales

Tel.: (604) 575-8310

E-Mail: cynthia@elitehts.com