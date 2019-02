Fallen sie oder fallen sie nicht? Und wenn sie fallen, welche fällt zuerst? Fragen wie diese stellen sich die Investoren derzeit weltweit, wenn sie an die Banken denken. In Italien wackelt mehr oder weniger die gesamte Branche, in Deutschland steht mit der Deutschen Bank der Branchenprimus am Abgrund. Dass es der angeschlagenen Commerzbank wesentlich besser gehe, wird auch kaum jemand behaupten.

Etwas weniger auf dem Radar der Anleger aber deshalb nicht minder gefährlich ist die Lage ... (Dr. Bernd Heim)

