In Frankreich längst etabliert, in Deutschland noch kaum im Einsatz: Gegensprechanlagen auf GSM/4G-Basis. Seit Intratone 2018 seine Dependance in Düsseldorf errichtet hat, drängt das Unternehmen mit einem eigens dafür entwickelten Produktportfolio auf den deutschen Markt.

Das Prinzip der mobilfunkbasierten Gegensprechanlage ist einfach. Drückt der Besucher auf die Taste, "ruft" sie beim Ausgewählten über das Mobilfunknetz an. Der Bewohner kann den Besucher mit seinem Empfangsgerät hören bzw. auch per Video sehen. Ganz gleich, ob er zuhause oder unterwegs ist, ganz komfortabel und barrierefrei per Smartphone, Tablet oder auch Festnetz.

Der Mobilfunkstandard auf GSM/4G-Basis, das leicht programmierbare LCD-Display wie auch die unkomplizierte und kabelfreie Montage sind weitere Argumente, mit denen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...