Der deutsche Leitindex ist zum Ende der Börsenwoche wenig verändert in den Handel gestartet. Anleger schauen vor allem auf die Deutsche Bank.

Zum Abschluss der Börsenwoche ist der Dax am Freitag mit einem Plus von 0,14 Prozent nahezu unverändert in den Handel gestartet. Am Donnerstag hatte er wegen enttäuschender Firmenbilanzen 0,1 Prozent im Minus bei 11.173 Punkten geschlossen.

Investoren schauen erneut vor allem auf Geschäftszahlen der Großkonzerne. Neben der Deutschen Bank legen im Tagesverlauf unter anderem die "AEG"-Mutter Electrolux sowie die US-Ölkonzerne Exxon und Chevron Zahlen vor. Daneben warten Börsianer gespannt auf die US-Beschäftigtenzahlen. Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Notenbank Fed.

Die unter den Erwartungen liegenden Zahlen der Deutschen Bank haben die Aktie zum Handelsbeginn mehr als zwei Prozent ins Minus gezogen. Das Geldhaus machte 2018 zwar erstmals seit 2014 wieder einen Gewinn. Vor allem das schlechte vierte Quartal enttäuschte die Anleger aber.

In der Hoffnung auf eine Lösung im Zollstreit mit den USA waren Anleger in der Nacht in den chinesischen Aktienmarkt eingestiegen. Die Börse Shanghai notierte am Freitag um 1,2 Prozent im Plus auf 2616 Punkten.

Den japanischen Nikkei-Index bremsten enttäuschende Firmenbilanzen aus. Er hielt sich knapp im Plus bei 20.788 Zählern. So gab Nomura mit umgerechnet 764 Millionen Euro den größten Quartalsverlust seit zehn Jahren bekannt.

Vor diesem Hintergrund stellt die Investmentbank ihre Geschäftskunden-Sparte auf den Prüfstand. Für Nintendo ging es sogar gut neun Prozent abwärts. Zwar übertraf der Computerspiele-Spezialist mit seinem Quartalsergebnis die Markterwartungen, senkte gleichzeitig aber seine Absatzprognose für die Spielekonsole Switch.

Die US-Börsen hatten am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Die Unsicherheiten rund um ...

