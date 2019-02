Innovative Properties Inc.: NABIS HOLDINGS GIBT ERSTE INVESTITIONEN IM BUNDESSTAAT WASHINGTON BEKANNT, DIE EINE ERICHTETE EXTRAKTIONS- UND PRODUKTIONSSTÄTTE SOWIE DIE LIZENZVEREINBARUNG MIT DER CHONG'S CHOICE BRAND BEINHALTEN DGAP-News: Innovative Properties Inc. / Schlagwort(e): Expansion Innovative Properties Inc.: NABIS HOLDINGS GIBT ERSTE INVESTITIONEN IM BUNDESSTAAT WASHINGTON BEKANNT, DIE EINE ERICHTETE EXTRAKTIONS- UND PRODUKTIONSSTÄTTE SOWIE DIE LIZENZVEREINBARUNG MIT DER CHONG'S CHOICE BRAND BEINHALTEN 01.02.2019 / 09:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NABIS HOLDINGS GIBT ERSTE INVESTITIONEN IM BUNDESSTAAT WASHINGTON BEKANNT, DIE EINE ERICHTETE EXTRAKTIONS- UND PRODUKTIONSSTÄTTE SOWIE DIE LIZENZVEREINBARUNG MIT DER CHONG'S CHOICE BRAND BEINHALTEN VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA. 01. Februar 2019. Innovative Properties Inc., tätig als Nabis Holdings (CSE: NAB; OTC: INNPF; FRAU: 7IP) ("Nabis" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung ("Letter of Intent" ("LOI") unterzeichnet hat, um Vermögenswerte von PDT Technologies LLC ("PDT") zu erwerben, einschließlich Extraktions- und Produktionsanlagen sowie Rechte zur Anmietung der aktuellen Produktionsanlage in Port Townsend, WA . Der LOI beinhaltet auch Lizenzrechte für die Produktion von Chong's Choice Brand CO2 Vape Cartridges, einer der führenden und bekanntesten Marken im Cannabis-Raum. PDT prüft derzeit weitere Produktlizenzierungsmöglichkeiten für die Marke Chong's Choice, die es ihnen ermöglichen würde, sich mit der Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Cannabis Pflanzen für den Innen- und Außenbereich, Pre-Rolls und anderen auf Cannabis basierenden Produkten zu beschäftigen. Chong's Choice ist eine weit bekannte Marke im Cannabis-Raum, bekannt auch durch das legendäre Comedy-Duo Cheech & Chong. Nabis ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Ergänzung zum Lifestyle- und Freizeitaspekt des vertikal integrierten Anlageportfolios des Unternehmens ist. PDT verfügt bereits über eine Produktionsanlage zur Herstellung von hochwertigem Konzentrat-Cannabis. Nach dem Abschluss dieser Investition plant Nabis, den bestehenden Betrieb durch den Bau eines neuen Reinraums und eines GMP-Labors, der nach ISO-Richtlinien entworfen wurde, mit neuen hochspezialisierten Geräten zu erweitern, darunter zwei neue Extraktionslinien, die bis zu 20.500 kg Cannabiskonzentrat auf Jahresbasis produzieren könnten. Die Kosten für die Erweiterung für Nabis werden voraussichtlich etwa 3 Mio. USD betragen und der Umbau wird voraussichtlich sechs Monate nach Abschluss einer endgültigen Vereinbarung fertiggestellt sein. Der Bundesstaat Washington ist ein relativ erfahrener Staat in Bezug auf Cannabis mit nachgewiesenen Kennzahlen. Daher wird Nabis im Rahmen der multi-staatlichen Cannabis-Anlagestrategie des Unternehmens in naher Zukunft nach zusätzlichen Investitionen innerhalb des Bundesstaates und vielen anderen Staaten mit eingeschränkten Lizenzen suchen. Über Nabis Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum. Im Auftrag des Board of Directors "Shay Shnet" Shay Shnet CEO und Director Für weitere Fragen: Tel. 604-687-7130 oder E-Mail info@nabisholdings.com. 1In der Annahme, dass der Abschluss der am 17., 24, und 29. Januar 2019 bekannt gegebenen verbindlichen Absichtserklärungen erfolgt. 2Quelle: Stoic Advisory, Stand 17. Januar 2019. 3In der Annahme, dass der Abschluss der Transaktion für Januar 2019 geplant ist. 4Die hier gegeben Prognose der Einnahmen und des bereinigten EBITDA5 ist zu Illustrationszwecken für Investoren, um den Wert der Investition abzuschätzen, und unterliegt Annahmen, dass der Preis für Cannabis und zugehöriger Produkte in den Bundesstaaten Arizona und Michigan Produkte weiterhin konstant bleibt bei starker Konsumentenzahl, Bindung der Schlüsselmitarbeiter und Management und es zu keiner Veränderung der staatlichen und/oder kommunalen Verordnungen für Einzelhandelsgeschäfte und es im Allgemeinen zu keinen Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Verkaufs von Cannabis kommt. 5Bereinigter EBITDA - kein IFRS-Maßstab. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 01.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 771729 01.02.2019 ISIN CA4576773002 AXC0080 2019-02-01/09:25