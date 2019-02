Dieser soll ab kommendem Montag, 4. Februar bis längstens am 30. Dezember 2019 dauern, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.200 Millionen davon sollen über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zwecks Kapitalherabsetzung zurückgekauft werden, die anderen 50 Millionen sind für das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...