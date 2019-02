Exklusive Zahlen zu Klagen deutscher Verbraucher gegen Volkswagen zeigen das Ausmaß des Dieselskandals. Die Daten offenbaren, wie Gerichte an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen - und, wie VW die Zahl der Urteile gering hält.

Deutsche Diesel-Besitzer warten weiterhin auf ein höchstrichterliches Urteil im Rahmen des Abgasskandals. Ihre Hoffnung: dass es grundsätzlich regelt, welche Rechte ihnen in Deutschland als Verbraucher zustehen, in deren Autos eine Abschalteinrichtung installiert war.

Doch trotz Zigtausender Zivilverfahren in Deutschland landen nur Einzelfälle als Berufungs- oder Revisionsverfahren vor Oberlandesgerichten und dem Bundesgerichtshof.

"Volkswagen scheint um jeden Preis eine OLG-Rechtsprechung verhindern zu wollen", teilt die Kanzlei Gansel aus Berlin mit. "Lieber trägt VW die Kosten eines Vergleichs, als dass von der OLG-Sprechung eine Signalwirkung ausgeht."

Eine Umfrage der WirtschaftsWoche bei deutschen Großkanzleien hat ergeben, dass sie Ende 2018 etwa 27.000 Volkswagen-Kunden vor Gericht vertraten. Volkswagen selbst spricht sogar von 40.300 Einzelklagen, die in Deutschland anhängig sind. Im letzten Quartalsbericht von VW zum dritten Quartal 2018 lag diese Zahl noch bei 25.500.Dazu zählen auch die Musterfeststellungsklagen vom Rechtedienstleister Myright, der gut 37.000 Kunden vertritt, und des Verbraucherzentralen Bundesverbands, der sich nach aktuellem Stand 401.000 Kunden angeschlossen haben.Nun zeigen Recherchen der WirtschaftsWoche, dass auch an deutschen Oberlandesgerichten tausende Verfahren mit Beteiligung des Volkswagen-Konzerns anhängig sind.Aus Rückmeldungen aller deutschen Oberlandesgerichte lassen sich mehr als 4800 Verfahren identifizieren, an denen VW beteiligt ist oder war. Dass all diese Verfahren in direktem Bezug zum Abgasskandal stehen, ließ sich in den Datenbanken der Gerichte zwar nicht recherchieren. Da an vielen Gerichten vor 2015 aber kein einziges Verfahren mit Beteiligung von Volkswagen anhängig war, ...

